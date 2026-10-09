El Govern autoriza la contratación de las obras de reforma del Hospital Verge del Toro por 28,8 millones de euros

El Consell de Govern ha autorizado la contratación de las obras de reforma interior y ordenación de la parcela del Hospital Verge del Toro, en Maó, por un importe de 28,8 millones de euros. La actuación permitirá retomar y completar un proyecto iniciado en 2020 y que quedó paralizado en 2024 a petición de la empresa constructora.

Para reanudar los trabajos, ha sido necesario actualizar el proyecto constructivo y revisar su adecuación a los requisitos técnicos y normativos vigentes. Una vez completada esta fase, el Govern ha dado luz verde a la contratación de una nueva empresa que se encargará de ejecutar la totalidad de las obras.

La reforma del antiguo hospital tiene como objetivo transformar el edificio en un centro de atención intermedia que responda a las necesidades asistenciales derivadas del envejecimiento de la población y del aumento de las enfermedades crónicas complejas.

El nuevo equipamiento dispondrá de 52 camas de atención intermedia e incorporará un hospital de día destinado a funciones de evaluación y rehabilitación. El centro también atenderá a pacientes que necesiten cuidados paliativos u otros servicios asistenciales complejos.

Según el Servicio de Salud de las Illes Balears, esta infraestructura responde a la necesidad de reforzar los recursos sanitarios del Área de Salud de Menorca en el marco de la estrategia de atención a la cronicidad.

Las previsiones demográficas apuntan a que en 2035 el 21 % de la población de las Illes Balears tendrá más de 65 años. Este envejecimiento conllevará un aumento de las necesidades de atención sanitaria y sociosanitaria, especialmente entre las personas con enfermedades crónicas y necesidades de cuidados de larga duración.