FAPMA Menorca pide soluciones al Govern ante el encarecimiento del transporte escolar

El vicepresidente de la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de Menorca (FAPMA) ha denunciado en Más de Uno Menorca el encarecimiento del transporte escolar, especialmente en los meses de temporada turística.

Néstor Tejero ha asegurado que los hechos se han trasladado a la Conselleria de Educación del Govern Balear, aunque todavía sin obtener respuesta.

Por otro lado, Tejero ha valorado positivamente el anuncio realizado por el Gobierno sobre la prohibición de acceso a plataformas digitales a menores de 16 años.