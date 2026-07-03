Detenido en Menorca un presunto integrante de una organización criminal que blanqueaba dinero

La Policía Nacional han detenido en Menorca a un presunto miembro de una organización criminal dedicada al blanqueo de capitales procedentes, principalmente, del tráfico internacional de drogas. La detención se enmarca en una operación desarrollada en varias provincias españolas que se ha saldado con 14 arrestados y la práctica de 18 registros.

La investigación, permitió desarticular una red especializada en dar servicio a otras organizaciones criminales para introducir dinero de origen ilícito en el circuito legal mediante empresas, testaferros y su posterior conversión en criptoactivos.

El entramado llegó a transformar más de 53 millones de euros en criptoactivos en el plazo de un año. Los investigadores también comprobaron que una única dirección pública llegó a recibir cerca de 30 millones de dólares en USDT entre julio de 2023 y noviembre de 2024.

El operativo policial se desarrolló de forma simultánea en Madrid, Guadalajara, Tarragona, Barcelona y Málaga. En total fueron detenidas 14 personas: diez en Madrid, dos en Málaga, una en Barcelona y otra en Menorca.

Durante los registros se intervinieron cerca de 700.000 euros en efectivo, 3.600 dólares, 100 kilos de plata, criptoactivos valorados en 187.000 USDT, seis relojes de lujo, tres vehículos, una granja de minería de criptomonedas, monederos fríos de alta seguridad y diverso material informático.