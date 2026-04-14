Detenido en Maó por homicidio imprudente tras la muerte de una mujer por consumo de drogas

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Maó a un hombre como presunto autor de un delito de homicidio imprudente y otro de tráfico de drogas, en relación con la muerte de una mujer ocurrida el pasado 9 de abril.

Varias patrullas acudieron a una vivienda del municipio tras recibir un aviso en el que se alertaba de la presencia de una mujer inconsciente. A su llegada, los servicios sanitarios confirmaron el fallecimiento, indicando que la víctima podría llevar horas sin vida.

En el interior del domicilio se encontraba un varón que manifestó a los agentes que ambos habían consumido previamente sustancias estupefacientes. Según el testimonio del hombre, al despertarse observó que la mujer no reaccionaba, por lo que decidió contactar con la persona que supuestamente les había suministrado la sustancia, siendo esta quien finalmente alertó a los servicios de emergencia.

La Policía Nacional estableció un dispositivo de búsqueda en toda la isla de Menorca para localizar al presunto vendedor. La operación culminó el pasado domingo, cuando agentes de la comisaría de Maó, en colaboración con efectivos de seguridad ciudadana de Ciutadella, lograron detener al sospechoso.

El arrestado está siendo investigado como presunto responsable de un delito contra la vida por imprudencia, además de tráfico de drogas. La investigación continúa abierta y no se descarta la detención de más personas relacionadas con los hechos.

Las autoridades se encuentran a la espera de los resultados de la autopsia.