Detenido en Ciutadella por presuntas amenazas con una navaja tras una discusión vecinal por una barbacoa

Un hombre ha sido detenido en Ciutadella como presunto autor de un delito de amenazas después de que, supuestamente, intimidara a varios vecinos con una navaja durante una discusión originada por la celebración de una barbacoa en la azotea de un edificio del centro de la ciudad.

Según relataron los testigos, varios residentes se encontraban en la azotea con la intención de celebrar una barbacoa cuando otro vecino subió para mostrar su desacuerdo con la actividad, desencadenándose una discusión verbal.

El hombre abandonó inicialmente la zona, pero regresó minutos después portando una navaja. Los presentes aseguran que el sospechoso profirió amenazas graves, llegando a advertir que les “cortaría el cuello”.

Los agentes localizaron al presunto autor de los hechos y procedieron a su detención. Aunque el arma no pudo ser encontrada durante la intervención policial, el detenido fue trasladado a dependencias policiales para la instrucción de las correspondientes diligencias.