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El Consell insular de Menorca ha presentado la memoria del pasado año de la oficina de atención a la persona recién llegada

La oficina atendió 1800 nuevos expedientes

Onda Cero Menorca

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Unos 400 nuevos expedientes y más de 1.800 vistas son algunos de los datos que recoge la memoria del 2025 de la Oficina de atención a la persona recién llegada

Entre los usuarios se encuentran 51 nacionalidades, en su mayoría son mujeres. Desde la oficina notan un mayor nivel formativo en los usuarios. Muchos con estudios secundarios que es el equivalente al bachillerato español.

La nacionalidad más atendida es la colombiana.

Por otro lado, el director insular de Atención Social, Daniel García ha mostrado su preocupación por la falta de medios ante la nueva legalización de inmigrantes por parte del Gobierno Central

Recalcan desde el Consell que no están en contra de la inmigración pero defienden que se deben evitar una sin control ni garantías.

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