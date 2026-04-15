Es Castell celebra su Feria de Abril con música, tradición y participación ciudadana

El municipio de Es Castell, en Menorca, volverá a llenarse de ambiente andaluz con la celebración de su tradicional Feria de Abril, que tendrá lugar del 1 al 3 de mayo. Este evento, ya consolidado en la localidad, reunirá a vecinos y visitantes en torno a la música, la gastronomía y las costumbres típicas del sur de España.

El alcalde, Lluís Camps, destacó la importancia de esta festividad, subrayando que en el municipio residen más de mil personas de origen andaluz, lo que convierte esta celebración en un punto de encuentro clave para mantener vivas sus tradiciones.

El programa de actividades comenzará el viernes con conciertos y sesiones de DJ. El sábado tendrá lugar la inauguración oficial, acompañada de espectáculos de flamenco, actividades infantiles y actuaciones musicales. Además, los asistentes podrán disfrutar de propuestas gastronómicas como el vermut flamenco y otras especialidades típicas.

El domingo, la feria continuará con clases de rumba, una paella popular y más actuaciones en directo, antes de su clausura por la tarde.

Desde el Ayuntamiento se ha preparado un amplio dispositivo organizativo que incluye la instalación de carpas, escenarios, refuerzo de seguridad y ampliación de aparcamientos, con el objetivo de garantizar el buen desarrollo del evento.

La Feria de Abril de Es Castell no solo atrae a residentes locales, sino también a visitantes de otros municipios de la isla, consolidándose como una de las celebraciones más destacadas del calendario festivo menorquín.

Escucha aquí la entrevista con Lluís Camps, alcalde de Es Castell