El 'Pichu' Cuéllar, en el hospital por un accidente doméstico

El futbolista del R.C.D. Mallorca, 'Pichu' Cuéllar, ha tenido que acudir este lunes a un hospital de Palma después de sufrir un accidente que le ha provocado una lesión en la cabeza. El guardameta llegó al centro hospitalario acompañado por la jefa de protocolo, Anabel Soto, y presentaba un vendaje en la cabeza.

El estado del futbolista es, en estos momentos, estable y su integridad no corre peligro, según la información disponible. Cuéllar permanece bajo atención médica, aunque por ahora no han trascendido más detalles sobre el alcance de la lesión ni sobre las pruebas a las que podría haber sido sometido.

La vestimenta que llevaba el portero pacense a su llegada al hospital permite situar el incidente, a falta de confirmación oficial, en las horas previas a la sesión de entrenamiento. Cuéllar ha acudido al centro hospitalario con la ropa de entrenamiento, por lo que todo hace indicar que procedía de la ciudad deportiva de su club

Una larga trayectoria en el futbol profesional

A sus 42 años, el Pichu Cuéllar se ha consolidado como el guardameta más veterano del fútbol profesional español. El español llegó al Mallorca en 2023 procedente del Sporting de Gijón para tratar de mejorar a la plantilla.

Con experiencia en Primera División, sumando más de 200 partidos en la categoría, Cuéllar se comprometió con el club balear para aportar su veteranía en el vestuario. Y es que el extremeño ha defendido las porterías de Atlético de Madrid, Eibar, Sporting de Gijón y Leganés, además de haber pasado por las categorías inferiores de la selección española.

Su experiencia y, especialmente, su profesionalidad con el club le llevó a renovar este verano hasta 2027, confiando en un futbolista que, además de su experiencia bajo palos, aporta veteranía y conocimiento al vestuario.