Varios detenidos en Palma en una operación policial contra el tráfico de heroína

La Policía Nacional ha detenido a varias personas en una operación desplegada este miércoles en el barrio palmesano de Son Gotleu contra el tráfico de heroína y para desmantelar un punto de venta muy activo.

Agentes de Seguridad Ciudadana participan en el dispositivo que coordina el Grupo 2 de Estupefacientes de la Unidad de Droga y Crimen Organizado (Udyco) y con la presencia igualmente de guías caninos y agentes de subsuelo.

De momento, se ha detenido a varias personas y se ha intervenido heroína y otras sustancias.