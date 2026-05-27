SUCESOS

Varios detenidos en Palma en una operación policial contra el tráfico de heroína

La operación antidroga se sigue desarrollando en el barrio palmesano de Son Gotleu, según ha informado la Policía Nacional.

Redacción

Mallorca |

Un agente de Policía Nacional en tareas de investigación.-
Un agente de Policía Nacional en tareas de investigación.- | CNP

La Policía Nacional ha detenido a varias personas en una operación desplegada este miércoles en el barrio palmesano de Son Gotleu contra el tráfico de heroína y para desmantelar un punto de venta muy activo.

Agentes de Seguridad Ciudadana participan en el dispositivo que coordina el Grupo 2 de Estupefacientes de la Unidad de Droga y Crimen Organizado (Udyco) y con la presencia igualmente de guías caninos y agentes de subsuelo.

De momento, se ha detenido a varias personas y se ha intervenido heroína y otras sustancias.

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