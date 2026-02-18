El uso de la tarjeta sanitaria se interrumpe este fin de semana por la transición al sistema de receta electrónica

El IbSalut llevará a cabo este fin de semana el cambio de sistema de receta electrónica, lo que obliga a interrumpir el uso de la tarjeta sanitaria para prescribir y obtener medicamentos esos dos días.

Este cambio servirá para introducir un conjunto de mejoras para los pacientes en materia de interoperabilidad, así como en relación con la calidad, la seguridad y la eficiencia del proceso de prescripción de medicamentos, según ha recordado la Conselleria de Salud en una nota de prensa.

Debido a que esos dos días no se podrán retirar medicamentos con la tarjeta sanitaria, el IbSalut recomienda ir a retirarlos antes o después. No obstante, en los casos de urgencias la prescripción de medicamentos está garantizada, pues los médicos expedirán las recetas en papel para que los pacientes puedan obtener la medicación necesaria.

En los casos de los pensionistas que no pagan los medicamentos recetados electrónicamente, si durante esos dos días acuden a un servicio de urgencias y necesitan algún medicamento, podrán solicitar posteriormente el reintegro del coste que hayan tenido que adelantar en la farmacia.

El nuevo sistema de receta electrónica SIGMA es una aplicación web que integra la gestión unificada del tratamiento ambulatorio del paciente, a la que se tendrá acceso desde todos los niveles asistenciales, de manera que garantizará la continuidad de los tratamientos tanto desde la atención primaria como desde la hospitalaria y la sociosanitaria.

Según ha recordado Salud, el nuevo sistema de receta electrónica garantizará mayor seguridad y apoyo a la hora de prescribir, pues dispone de herramientas que facilitan la toma de decisiones clínicas y promueven el uso racional de los medicamentos; fomentará la comunicación ágil entre los profesionales con el fin de optimizar el tratamiento farmacológico de los pacientes, y permitirá una gestión integral en el ámbito sociosanitario registrando la medicación prescrita y dispensada en los centros residenciales públicos con el fin de garantizar la seguridad de sus usuarios.

También, mejorará significativamente la continuidad asistencial, pues logrará que todos los profesionales implicados en la atención del paciente dispongan en tiempo real de una visión única, actualizada y compartida de la medicación activa, especialmente en los procesos de alta hospitalaria, derivación y atención sociosanitaria, y fomentará la interoperabilidad en el marco de la Unión Europea, dado que los medicamentos prescritos electrónicamente podrán dispensarse en otros países.

Por medio de la futura aplicación EspaiSalut los pacientes podrán saber qué tratamientos siguen y en qué fecha pueden obtener los medicamentos en la farmacia. Además, posibilitará el uso de la futura tarjeta sanitaria virtual -como alternativa a la tarjeta impresa en plástico- para retirar medicamentos en la farmacia.

Este cambio supone el necesario paso previo para lograr avances importantes, como la historia farmacoterapéutica electrónica y unificada de cada paciente, a la que podrá acceder cualquier profesional que vaya a tratarlo, o bien que el paciente podrá consultar con un teléfono móvil los datos sobre la medicación que toma.

En definitiva, Sigma evoluciona hacia una tecnología web más actual y accesible, sin tener que instalar componentes pesados, con una interfaz renovada y más intuitiva con el fin de facilitar la labor diaria de los profesionales sanitarios.