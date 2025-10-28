Tres heridos en el incendio de una vivienda en Cala Bona, Son Servera

Tres personas han resultado heridas este martes tras declararse un incendio en una vivienda ubicada en la tercera planta de un edificio de varias alturas en Cala Bona, en el municipio mallorquín de Son Servera. El suceso ha obligado a evacuar el inmueble.

El incendio se ha producido sobre las 09:39 horas, según ha informado el SAMU 061. Tras recibir el aviso, la Central de Coordinación de Urgencias Médicas movilizó dos ambulancias medicalizadas: una de soporte vital avanzado (SVA) y otra de soporte vital avanzado enfermero (SVAE).

También se desplazaron al lugar efectivos de la Policía Local y de los Bomberos de Mallorca, concretamente de los parques de Artà.

Los servicios sanitarios atendieron a tres personas: un joven de 17 años, un hombre de 45 y una mujer de 61. Uno de ellos fue clasificado como herido menos grave, mientras que los otros dos presentaban lesiones leves. Dos de los afectados fueron trasladados al Hospital Universitario de Son Espases para recibir atención especializada.

Las autoridades continúan investigando las causas del incendio.