El tren Palma-Llucmajor conectará una docena de barrios y llegará al aeropuerto en poco más de diez minutos

El tren entre Palma y Llucmajor, cuyas obras comenzarán en 2028 y previsiblemente estarán listas en 2032, conectará una docena de barrios de ambos municipios y llegará al aeropuerto en poco más de diez minutos. El Govern ha aprobado de forma definitiva el estudio informativo de la nueva línea ferroviaria --que incluye algunas de las más de 100 aportaciones ciudadanas recibidas-- con lo que concluye la fase de planificación y arranca la adjudicación de los proyectos ejecutivos.

Es el paso previo a la adjudicación de los contratos para la redacción de los proyectos técnicos de construcción de la línea, que cuenta con un presupuesto base de seis millones de euros y que previsiblemente se resolverá este próximo mes de mayo. Se trata, por lo tanto, del proyecto ferroviario que más lejos ha llegado en su tramitación desde el metro de Palma, que se inauguró hace casi dos décadas.

El conseller de Viviends, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, ha presentado este miércoles el trazado definitivo del tren Palma-Llucmajor, que recorrerá sus cerca de 30 kilómetros de vía --diez de ellos subterráneos-- en media hora. El recorrido del tren pasará por una docena de barrios de ambos municipios y pasará por lugares estratégicos como el aeropuerto de Palma --donde se llegará en 12 minutos desde Palma y 18 desde Llucmajor--, el Hospital Universitario de Son Llàtzer --se tardará seis minutos desde la capital y 23 desde Llucmajor--, los polígonos de Son Oms y Son Noguera o el futuro recinto ferial.

La nueva línea ferroviaria implicará la construcción de 13 nuevas estaciones, diez en Palma y tres en Llucmajor, que se sumarán a las 31 ya existentes tanto de tren como de metro. La salida estará situada en la zona del Conservatori Superior de Música, donde se ha proyectado el futuro Districte de les Arts, en una estación que servirá como "gran intercambiador ferroviario" y permitirá coger diferentes líneas.

Seguirá por Son Oliva y Son Fortesa (estación Son Costa); Pere Garau, La Soledat, Son Canals y Son Gotleu (estación Miquel Dolç); Estadi Balear (estación Son Güells); Son Ferriol (estación Hospital Son Llàtzer), y el Coll d'en Rabassa (estación Coll d'en Rabassa). La estación del aeropuerto de Son Sant Joan será subterránea y estará dentro de la propia terminal, aunque su ubicación exacta está todavía por determinar.

Se dirigirá después hacia el polígono de Son Oms la Playa de Palma (estaciones de Porciúncula y Bellavista-Ses Cadenes) para después adentrarse en Llucmajor, con una parada en s'Arenal, otra en Son Noguera y una última en el propio pueblo de Llucmajor. La idea es que el proyecto, que tendrá un coste aproximado de 811 millones de euros y dará servicio a unos 8,5 millones de pasajeros cada año, comience su construcción en 2028 y esté listo en 2032.

El presupuesto incluye tanto los proyectos y la ejecución de las obras de construcción, la compra de nuevos de una veintena de trenes eléctricos y los nuevos talleres. "Hablamos de una infraestructura que mejorará de forma significativa la conectividad y reducirá los tiempos de desplazamiento", ha subrayado el conseller. Mateo, antes de la rueda de prensa, se ha reunido con la alcaldesa de Llucmajor, Xisca Lascolas, y del regidor de Movilidad del Ayuntamiento de Palma, Toni Deudero, para informarles del proyecto.

AMPLIACIÓN HASTA CAMPOS

En cuanto a la posibilidad de que en el futuro se plantee tramitar la segunda fase del corredor ferroviario de Migjorn, que llegaría hasta Campos, para ello se tendría que abrir un nuevo trámite de información pública y sería necesario iniciar un nuevo análisis de alternativas de trazado. El tramo Llucmajor-Campos figura en el Plan Director Sectorial de Movilidad de Baleares, vigente desde 2019, pero no se ejecutaría hasta el momento en que tenga una planificación temporal de ejecución.

"A día de hoy está exactamente como estaba en 2019 cuando se aprobó el plan sectorial. El día que haya una planificación temporal, habrá que hacer un estudio informativo", ha detallado la directora general de Movilidad, Lorena del Valle. Mateo, preguntado por el avance del resto de proyectos ferroviarios, ha afirmado que el Govern "no va a dejar de trabajar" en ninguno de ellos.

"Ya se ha puesto en marcha el estudio informativo del metro hasta Son Espases, se están estudiando las alegaciones del tramo de tren entre Sa Pobla y Alcúdia y nunca hemos perdido de vista el tren de Llevant. Y ya pensamos en nuevos retos como ir hacia la zona de Ponent", ha subrayado.