El transporte público interurbano de Mallorca supera los 41 millones de viajes

El transporte público interurbano de Mallorca, que incluye el tren, el metro y los autobuses del TIB, ha batido un nuevo récord en 2025 y ha alcanzado los 41,3 millones de viajes.

Esta cifra supone un incremento del 5% respecto a 2024 y del 23% en comparación con 2023, años en los que el transporte público también fue gratuito para los usuarios.

Es, a grandes trazos, el balance del transporte público interurbano de Mallorca que este miércoles han presentado en una rueda de prensa el conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, y la directora general de Movilidad, Lorena del Valle.

De los 41,3 millones de viajes, 29,7 millones fueron en los autobuses del TIB (+5%), 9,2 millones en el tren (+4%) y 2,4 millones en el metro (+11%).

"Tenemos más usuarios de transporte público que nunca, hemos pasado la barrera de los 40 millones. Nos hemos acostumbrado a las grandes cifras, pero cuando damos estas cifras en la Península se asombran", ha celebrado Del Valle.

El incremento en el número de los usuarios, ha destacado, ha venido acompañado de un mayor uso del transporte público por parte de los residentes en Mallorca, que han supuesto el 76% del total.

Eso supone un aumento global del 8% de los usuarios residentes, que es del 9% en los autobuses interurbanos y del 6% en los servicios ferroviarios. Por lo tanto, el 94% de usuarios del tren y del metro y el 68% del TIB son residentes en la isla.