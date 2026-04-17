Toni Mir (CEO de Cap Vermell): “Nuestro reto es preservar este legado para las futuras generaciones"

El turismo de lujo en Mallorca se mantiene firme frente a las incertidumbres internacionales. Así lo ha destacado Toni Mir, CEO del Cap Vermell Grand Hotel, en una entrevista en el programa 'Illes Balears en la Onda', donde ha analizado el impacto del conflicto en Oriente Medio y las previsiones para la actual temporada turística.

Mir ha explicado que, pese a las tensiones geopolíticas, Mallorca ha vuelto a consolidarse como destino seguro y exclusivo para viajeros de alto nivel. “Durante las crisis internacionales, la isla siempre ha actuado como refugio para el turismo de lujo”, ha apuntado el empresario. En Semana Santa, ha añadido, se registró un aumento notable de visitantes que reorientaron sus vacaciones desde destinos asiáticos hacia Europa.

Por otro lado, ha mostrado su preocupación por la posible cancelación del vuelo directo previsto para junio entre Mallorca y Oriente Medio, una conexión que considera “estratégica” para abrir la puerta al mercado asiático. “Es una oportunidad histórica. Si no puede ser este año, ojalá sea el próximo. Mallorca tiene producto y potencial para competir en las grandes ligas”, ha señalado Mir.

Nuevos mercados ganan protagonismo

Entre los nuevos mercados que ganan protagonismo, Mir ha destacado el norteamericano gracias al vuelo directo con Montreal. Este enlace permitirá crecer tanto en el mercado canadiense como en el estadounidense, que ya representa el cuarto mercado emisor para Cap Vermell Grand Hotel y "podría convertirse en el segundo en los próximos meses".

El resort celebra este año su décimo aniversario con una propuesta de experiencias únicas. Entre las novedades están la apertura del restaurante Villa Sofía, con cocina mediterránea que combina productos locales con recetas internacionales, y Bravo, donde se reinterpretan platos tradicionales españoles. “Nuestro reto es preservar este legado para las futuras generaciones. Lo mejor está por venir”, ha asegurado Mir en los micrófonos de Onda Cero.