La aerolínea EasyJet garantiza el suministro de queroseno para las próximas tres o cuatro semanas, aunque no se atreve a hacer previsiones más allá del verano, por la posible falta de combustible para la aviación, si el estrecho de Ormuz continúa cerrado por la Guerra en Oriente Medio. Así lo ha asegurado este jueves Javier Gándara, director general de EasyJet en el sur de Europa, que advierte de la dificultad de hacer previsiones a medio plazo.

"Más del 80% del queroseno de aviación que se utiliza en los aeropuertos españoles se refina dentro del país", ha asegurado Gándara. Sin embargo, cualquier problema en otros países europeos podría terminar afectando al tráfico aéreo, también hacia Baleares. Gándara reconoce que el conflicto bélico también está haciendo que los turistas apuren más a la hora de reservar sus vacaciones, por lo que Baleares podría "beneficiarse" de ese desvío de visitantes.

La compañía prevé operar 4,5 millones de asientos en los tres aeropuertos de Baleares, la mayoría, 3 millones, en Mallorca. "Una capacidad similar a la del año pasado", según Javier Gándara, que, aunque vaticina que se tendrán que hacer ajustes por los efectos de la Guerra en Oriente Medio, estos no implicarán reducciones de frecuencias hacia las islas.

Los principales destinos de las 35 rutas desde Palma son Reino Unido, Suiza y Alemania. Además, el número de reservas para este verano del turoperador 'EasyJet Holidays' supera el de la temporada del año pasado, situando a Palma como el destino más vendido de España.