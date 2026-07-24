Simonet alerta del impacto del calor en el campo balear: "Estamos ante un cambio de paradigma climático"

Las altas temperaturas y la ausencia de lluvias en las últimas semanas ya están dejando huella en el campo balear. El conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, ha advertido en una entrevista concedida al programa Más de Uno Mallorca, de Onda Cero, de que el calor extremo está acelerando la maduración de los cultivos, reduciendo la producción agrícola y ganadera y obligando al sector a adaptarse a una nueva realidad climática.

"Estamos ante un cambio de paradigma climático", ha asegurado Simonet, quien ha explicado que los veranos son cada vez "más largos y más calurosos" y los inviernos registran menos frío, una circunstancia que también perjudica a los cultivos y favorece la proliferación de plagas.

El conseller ha señalado que la falta de lluvias al final de la primavera ha impedido que algunos cultivos alcancen las previsiones iniciales. Es el caso de los cereales, cuya cosecha será "normalita baja", mientras que las altas temperaturas ya están provocando un adelanto de campañas como la vendimia o la recogida de la algarroba.

Además, ha alertado de las consecuencias económicas que esta situación tiene para agricultores y ganaderos. En el caso del sector lácteo, ha explicado que el estrés térmico está reduciendo la producción de leche, al tiempo que aumentan los costes por el mayor consumo de agua y energía necesario para refrigerar las explotaciones.

Adaptar el campo al nuevo clima

Para hacer frente a este escenario, Simonet apuesta por combinar innovación y adaptación progresiva. Ha defendido el uso de variedades agrícolas más resistentes al calor, la mejora de los sistemas de riego, la incorporación de nuevas tecnologías y el impulso de razas autóctonas más adaptadas al clima mediterráneo.

"No hay una única solución, sino muchos caminos para que cada agricultor pueda elegir el que mejor se adapte a su explotación", ha afirmado.

En este contexto, el conseller también ha avanzado que la nueva Ley Agraria, cuyo proyecto espera llegar al Parlament después del verano, buscará mejorar la rentabilidad de las explotaciones mediante la simplificación administrativa, el impulso de la venta directa de producto local, el uso de aguas regeneradas y el fomento de energías renovables en las fincas agrarias.

Llamamiento a la prudencia ante el eclipse

Coincidiendo con el elevado riesgo de incendios forestales y la previsión de una gran afluencia de personas durante el eclipse solar total del próximo 12 de agosto, Simonet ha hecho un llamamiento a la responsabilidad ciudadana.

El conseller ha pedido respetar todas las restricciones vigentes, evitar cualquier conducta que pueda provocar un incendio y extremar las precauciones en las zonas forestales. "La colaboración ciudadana, la prevención y la concienciación de lo peligroso que es el fuego son vitales", ha subrayado, recordando que el Govern desplegará un amplio dispositivo de prevención durante esa jornada.