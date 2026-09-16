LEER MÁS El Conseller de Movilidad de Mallorca anuncia en Onda Cero que las obras del segundo cinturón de Palma comenzarán a finales de año

El segundo cinturón de Palma conectará las autopistas de Llucmajor e Inca con tramos en superficie y un túnel. Las obras del primer tramo comenzarán a finales de año y permitirán conectar la autopista de Llucmajor con Mercapalma. El proyecto, paralizado durante una década, pretende descongestionar una de las vías con mayor volumen de tráfico de España, según ha defendido este miércoles el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, durante la presentación del proyecto en el Palacio de Congresos de Palma.

El segundo cinturón de Palma comienza a tomar forma. El macroproyecto que permitirá conectar las autopistas de Llucmajor e Inca contempla tramos en superficie y un túnel y tiene como objetivo mejorar la fluidez del tráfico en uno de los principales accesos a la capital balear. Las obras del primer tramo arrancarán a finales de este año con la construcción de un enlace entre la autopista de Llucmajor y Mercapalma, tal y como avanzó este martes en Onda Cero el conseller insular de Movilidad.

Después de una década paralizado, el proyecto busca dar respuesta a la elevada intensidad de tráfico que soporta esta zona de Palma. Según ha señalado el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, por esta carretera llegan a circular hasta 185.000 vehículos. Galmés también ha anunciado que el proyecto incorporará una parada del futuro tren a Llucmajor, que quedará integrada en el desarrollo de esta nueva infraestructura viaria.

La primera fase del segundo cinturón contará con un presupuesto de 90 millones de euros, financiados en parte por el Govern balear, y tendrá un plazo de ejecución de 34 meses. Así lo ha explicado este miércoles la presidenta del Ejecutivo autonómico, Marga Prohens, quien ha destacado la importancia de esta actuación dentro de la planificación de infraestructuras de Mallorca.

La segunda fase supondrá una inversión de 260 millones de euros e incluirá la construcción de un túnel de aproximadamente un kilómetro, además de un bulevar y un vial cívico. Esta actuación permitirá conectar el entorno del Coll d'en Rebassa y Son Ferriol con el centro de Palma y completar progresivamente el nuevo eje viario que enlazará las autopistas de Llucmajor e Inca.