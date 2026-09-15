El Conseller de Movilidad de Mallorca anuncia en Onda Cero que las obras del segundo cinturón de Palma comenzarán a finales de año

Las obras del primer tramo del segundo cinturón de Palma comenzarán a finales de este año o, como máximo, a principios de 2027. Así lo ha anunciado este martes el conseller de Territorio, Movilidad e Infraestructuras del Consell de Mallorca, Fernando Rubio, en una entrevista concedida al programa 'Más de Uno Mallorca', con Elka Dimitrova.

Este miércoles se presentará oficialmente el proyecto junto al presidente de la institución insular, Llorenç Galmés, la presidenta del Govern, Marga Prohens, y el alcalde de Palma. Se trata de una de las obras de mayor envergadura que afronta actualmente el Consell, con un presupuesto global superior a los 300 millones de euros. El proyecto permitirá conectar las autopistas de Llucmajor e Inca y se desarrollará en dos fases.

La primera contempla actuaciones en la autopista del aeropuerto, con nuevos carriles de incorporación y modificaciones en el entorno de Coll d'en Rabassa. La segunda, la de mayor dimensión, incluye el soterramiento de aproximadamente un kilómetro de carretera entre CLH y Coll d'en Rabassa. Los primeros trabajos estarán centrados en el "traslado de las conducciones que conectan las instalaciones de CLH con el aeropuerto de Palma". Rubio reconoce que "será una actuación delicada por la importancia estratégica de esta infraestructura".

El conseller ha defendido que "el proyecto tendrá un menor impacto" y permitirá "mejorar la movilidad y la calidad de vida de los ciudadanos". También ha aprovechado para reclamar al Estado la financiación pendiente del convenio de carreteras. Además, el Consell continúa con la tramitación de la futura limitación de entrada de vehículos en Mallorca. Fernando Rubio prevé que el estudio de carga que determinará cuántos coches podrán entrar en la isla esté terminado a finales de este otoño.

La previsión del Consell es que la ley pueda aprobarse en el Parlament entre octubre y noviembre y que las restricciones comiencen a aplicarse durante la próxima temporada turística. La medida afectará tanto a los vehículos de alquiler como a los coches que lleguen a Mallorca desde fuera de la isla.