Salud valora cambiar los pliegos de licitación de los centros de salud, si es posible, tras pronunciarse el TAC

La consellera de Salud y Consumo, Patricia Gómez, no ha rechazado la posibilidad de modificar los pliegos de licitación de los centros de salud, recurridos por la Federación de la Pequeña y la Mediana Empresa de Mallorca (Pimem) si fuera posible, pero una vez se pronuncie el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TAC).

Así lo ha explicado en la rueda de prensa después de dar a conocer el fin de la exigencia del certificado covid en Baleares a partir de este sábado.

En relación al recurso de Pimem, la consellera ha recordado, sin embargo, que a día de hoy, mientras el TAC no resuelva los pliegos no pueden modificarse.

Gómez, en todo caso, ha expresado su deseo de que el TAC falle a favor de la Administración "porque los centros de salud que se quiere construir son muy necesarios".

Según ha recordado, tras admitir el recurso de Pimem contra la licitación en bloque de nueve centros de salud, el TAC tiene tres meses para resolver, lo que no supone la paralización del proceso, al cual pueden presentarse ofertas hasta el 28 de febrero. Lo que no es posible, ha subrayado, es adjudicar si acabara el plazo y el tribunal no se hubiera pronunciado.