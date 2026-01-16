La Revetla de Sant Sebastià estará pasada por agua en Palma, según la Aemet

Aunque la Revetla de Sant Antoni de este viernes podrá celebrarse sin contratiempos, el escenario meteorológico cambiará a partir de este sábado, cuando se prevén lluvias generalizadas en el conjunto del archipiélago. Estas precipitaciones podrían ir acompañadas de tormentas, lo que ha llevado a la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) a activar el aviso amarillo en todas las islas.

En el caso de Mallorca, Ibiza y Formentera, la alerta entrará en vigor a partir de las 9.00 horas y se mantendrá activa hasta la medianoche. En Menorca, en cambio, las lluvias están previstas a partir de las 21.00 horas, según las últimas actualizaciones. Esta es la previsión que ha avanzado en Onda Cero el portavoz de la Aemet en Baleares, Jorge Rodríguez, quien ha advertido de la inestabilidad prevista para este sábado y de la necesidad de seguir con atención los avisos meteorológicos activos.

Respecto al próximo lunes, que se celebra la Revetla de San Sebastià, tendremos "un día adverso a partir del mediodía" y se esperan "lluvias y chubascos" en la capital balear.