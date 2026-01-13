Presidente de ocio nocturno de Baleares Abone: "Han convertido a Palma en la ciudad más aburrida del Mediterráneo"

La patronal del ocio nocturno de Baleares Abone acusa a las instituciones de convertir a Palma "en la ciudad más aburrida del Mediterráneo" por la falta de actividad en el paseo marítimo. Así de indignado se ha mostrado en Onda Cero el presidente de Abone Miguel Pérez-Marsá.

A las denuncias de falta de aparcamiento en el nuevo paseo marítimo de Palma ahora se suma la alerta que ha lanzado la patronal del ocio nocturno en Onda Cero, de "falta seguridad" para reactivar al paseo marítimo de la capital balear. "El pasoe marítimo de Palma se ha convertido en un sitio inseguro", admite Pérez-Marsá.

Este lunes el presidente de la Asociación de Comerciantes e Industriales del Paseo Marítimo ACOIPAM, Manuel Jiménez, denunciaba en Onda Cero que la facturación de las empresas en la zona ha caído hasta un 80% con las obras del paseo marítimo. Por ello, los empresarios siguen pidiendo habilitar aparcamiento, algo que desde Abone, su presidente Miguel Pérez-Marsá, suscribe, aunque el presidente de la Autoridad Portuaria de Baleares, Javier Sanz, rechaza crear nuevos aparcamientos "soterrados", tal y como admitía este lunes en los micrófonos de Onda Cero.

Por cierto, Abone recuerda a las instituciones de Baleares la necesidad de seguir promocionando un ocio nocturno responsable y de calidad, también en ferias turísticas como Fitur, que se celebrará en Madrid la semana que viene, con una cobertura especial que realizará, como siempre, Onda Cero. Preguntado por las expectativas que tiene el sector del ocio nocturno para este año en Baleares, el presidente de Abone, Miguel Pérez-Marsá, asegura ser optimista, pero que "hay mucha incertidumbre" este año nuevo por el comportamiento de los mercados británico y alemán.