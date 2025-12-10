Local

Una quinta patera eleva a 92 los migrantes rescatados en Baleares solo este miércoles

En menos de 24 horas han llegado a las costas del archipiélago 15 pateras con 263 personas a bordo

Onda Cero Mallorca

Islas Baleares |

Entre el martes y el miércoles han llegado a las costas del archipiélago 15 pateras con 263 personas a bordo

Una quinta patera ha elevado a 92 el número de migrantes rescatados en las costas de Baleares este miércoles y eleva a 263 el número de personas interceptadas entre el martes y el miércoles en una quincena de pateras.

Según la información facilitada por la Delegación del Gobierno, a las 07.07 horas de este miércoles se ha interceptado a un total de 17 personas de origen magrebí en la carretera del Pilar de la Mola, en Formentera.

Este miércoles se ha comunicado el rescate de cinco embarcaciones con 92 migrantes a bordo en distintos puntos del archipiélago. El martes fueron una decena de pateras con 171 personas.

