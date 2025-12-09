El Club de Mar de Palma se prepara para otra gran inauguración en junio de 2026

El Club de Mar de Palma ha experimentado una gran reforma para renovarse y abrirse al nuevo Paseo Marítimo de la ciudad y a toda la sociedad balear, modernizando y ampliando sus instalaciones, y apostando por la oferta gastronómica y de restauración 'premium'. Tras una reforma integral que ha durado casi cinco años y una inversión superior a los 90 millones de euros, el Club de Mar se prepara para una reapertura por todo lo grande, aunque su actividad náutica nunca cesó.

Su apertura al público ha supuesto un gran revulsivo para la isla, pero el director del Club de Mar, José Luis Arrom reconoce que habrá "otra inauguración en junio de 2026", cuando terminen las últimas obras. De hecho, hoy el equipo de Onda Cero Mallorca ha querido conocer las nuevas instalaciones del club que ha transformado su fachada marítima y conectado directamente sus instalaciones con el Paseo Marítimo de Palma.

Asimismo el Club de Mar se ha convertido en un referente náutico en el Mediterráneo, ofreciendo servicios para grandes yates y una nueva oferta de ocio. Ofrecerá servicios especiales a los socios con un "nivel en la oferta superior", según reconoce Arrom en los micrófonos de Onda Cero Mallorca en un programa especial que hoy el equipo ha realizado de la mano de Grupo Autovidal, en compañía de Esther Vidal y otros responsables del grupo de concesionarios.