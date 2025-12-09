Esther Vidal sobre el Plan Auto 2030: "Las ayudas van a ser más ágiles y no llegarán dos años después de la compra del vehículo"

El Gobierno central ha presentado el Plan Auto 2030, un nuevo programa dotado con 400 millones de euros para impulsar la movilidad eléctrica y reforzar la industria del automóvil en España. Precisamente, este martes el programa 'Más de Uno Mallorca', con Elka Dimitrova, ha salido a la calle haciendo un recorrido por Palma desde el nuevo concesionario de Autovidal, el último de la marca Lynk & Co.

Por este motivo, nos ha acompañado Esther Vidal, una de las directivas de Autovidal. En una entrevista concedida a esta radio ha explicado que "Lynk & Co como marca quiere ya ser una marca inicialmente premium, pero con precios accesibles. Tenemos un vehículo eléctrico 100% que por poco más de 30.000 euros".

Según la directiva de Autovidal Esther Vidal, el plan busca "no solo fomentar la compra de vehículos eléctricos y electrificados, sino también mejorar la red de recarga y proteger el tejido industrial del sector". Además, Vidal ha subrayado que uno de los cambios clave es que las ayudas pasarían a ser directas en el momento de la compra, y no a uno o dos años vista como ocurría con anteriores programas, lo que puede facilitar mucho la decisión del cliente a la hora de pasarse al vehículo eléctrico.

"Parece que las ayudas van a ser más ágiles, parece que vamos a subsanar el problema de que las ayudas llegaban con un año y medio o dos años después de la compra del vehículo. La gente necesita la ayuda en el momento de la compra", ha defendido Vidal en Onda Cero.

Con este nuevo plan sobre la mesa, el sector del automóvil espera que 2024 y 2025 sirvan para consolidar el despegue del coche eléctrico en España y, al mismo tiempo, asegurar el futuro de una industria clave para la economía del país.