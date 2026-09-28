PSIB pide que Maricarmen sea un "punto de inflexión" y asegura que el Govern tiene "herramientas" contra la especulación

El PSIB ha reclamado que el caso de Maricarmen, la anciana desahuciada en Madrid, suponga un "punto de inflexión" en las políticas de vivienda y ha afirmado que el Govern dispondría de "herramientas para paliar la especulación".

Con estas palabras se ha expresado la vicesecretaria general del PSIB y candidata del partido a las elecciones autonómicas de 2027, Rosario Sánchez, en una rueda de prensa ofrecida este lunes tras reunirse con representantes de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca.

La representante socialista ha indicado que la PAH les ha trasladado que en Baleares hay "muchas Maricármenes" en situación de desahucio, profesionales que se ven "obligados" a irse de las islas o jubilados que con la pensión no les da para vivir por los altos precios de la vivienda.

Por eso, ha criticado que el Govern "permite que todo esto pase" y ha pedido que todas las personas "tomen partido": "O se está con la gente o con los fondos buitre", ha ahondado.

Sánchez ha incidido en que el Ejecutivo autonómico tiene herramientas para "acabar con esta situación" y ha puesto el ejemplo de la ley de vivienda estatal, que permite establecer un tope a los alquileres; o la ley de vivienda balear , que posibilita expropiar los pisos vacíos de los grandes tenedores.