El PSIB lleva el caso Bestard a la Fiscalía y le acusa de malversación, prevaricación y falsedad documental

El Grupo Socialista en el Consell de Mallorca ha presentado en la Fiscalía de Baleares una denuncia contra el vicepresidente segundo del Consell de Mallorca, Pedro Bestard, por el uso de los coches oficiales de la institución insular.

En la denuncia, a la que ha tenido acceso Europa Press, los socialistas consideran que los hechos atribuidos al de Vox podrían ser constitutivos de malversación de caudales públicos continuada, prevaricación y falsedad documental.

El Grupo Socialista acusa a Bestard utilizar de manera sistemática y reiterada una serie de vehículos de la institución insular para usos privados y de manera exclusiva en algunas ocasiones, generando por este uso gastos de gasolina y otros consumos sin contar con autorización.

En la denuncia, el PSIB pide al Ministerio Público declaración de la secretaría técnica del departamento de Medio Ambiente, que dirige Bestard, de la secretaria técnica de Presidencia, del secretario general y de la interventora. Reclama también copia de los expedientes relacionados con el uso de los vehículos adscritos al Departamento de Medio Ambiente, así como el registro de desplazamientos, consumos de combustible, mantenimiento, sistemas de geolocalización y cualquier otra documentación relacionada.

Los socialistas piden a Fiscalía también que requiera al Consell de Mallorca copia del registro de desplazamientos de Bestard con los vehículos oficiales del Consell de Mallorca.