El PSIB denuncia la "opacidad total" del Consell de Mallorca en la gestión del traslado de residuos desde Eivissa

LEER MÁS El PSIB llevará al Consejo de Transparencia la negativa del Consell de Mallorca a dar información sobre el traslado de residuos

El Grupo Socialista en el Consell de Mallorca ha denunciado públicamente este lunes la "opacidad total" de la institución a la hora de gestionar el plan piloto de traslado de residuos de Eivissa a Mallorca. En un comunicado, la consellera socialista Joana Maria Adrover ha advertido de que la llegada de los primeros camiones de residuos es "inminente", aunque los ayuntamientos y grupos de la oposición no han recibido información oficial al respecto.

Adrover ha recordado que el PSOE hace meses que pide explicaciones, aunque "la falta absoluta de transparencia confirma que el Consell está trabajando a escondidas y con demasiadas cosas que esconder, empezando por los términos en los que se ha negociado la importación de basura hacia Mallorca".

La consellera ha criticado que el responsable esté más preocupado en otros temas que en dar explicaciones a la ciudadanía en temas que son de su área de gestión, y ha reiterado que la población de Palma verá camiones cargados de basura cruzando a diario frente a su casa. También ha denunciado que el Consell "ha vendido la sostenibilidad de Mallorca por el bienestar y la silla del presidente Galmés", y ha alertado de que este plan piloto "esconde en realidad un acuerdo económico de gran magnitud".

"La gestión del PP en el Consell de Mallorca es un ataque frontal a la democracia y a la transparencia que las instituciones se merecen", ha afirmado Adrover, quien ha reiterado que no hay justificación para ocultar información "esencial" a la ciudadanía y a los representantes públicos. El Grupo Socialista ha asegurado esperar el acceso inmediato al expediente y la información relativa a los plazos del acuerdo, los impactos previstos y las condiciones económicas pactadas.