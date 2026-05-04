El PSIB llevará al Consejo de Transparencia la negativa del Consell de Mallorca a dar información sobre el traslado de residuos

El grupo socialista en el Consell de Mallorca presentará una reclamación formal ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno por la "negativa reiterada" del equipo de gobierno insular a facilitar documentación sobre el plan piloto para trasladar residuos de Eivissa a la incineradora de Son Reus, en Mallorca. La denuncia llega a pocos días de que comience el traslado entre ambas islas.

Según el PSIB, los ciudadanos "desconocen absolutamente" los términos en que el Consell ejecutará esta operación, tras meses de "silencios, retrasos y respuestas que no responden" a las peticiones formuladas.

Cuatro solicitudes sin respuesta real

Los socialistas han solicitado en cuatro ocasiones el acceso al plan piloto y al expediente completo que autoriza la gestión de los residuos de Eivissa en Mallorca, sin que el equipo de gobierno haya atendido correctamente ninguna de ellas. Tampoco ha respondido a las preguntas planteadas oralmente en varios plenos insulares.

El Departamento de Medio Ambiente llegó a contestar con ocho meses de retraso en la primera solicitud y con cinco en la segunda, alegando que ya se había facilitado la información en el pleno de marzo, algo que el PSIB niega. Las dos últimas peticiones, presentadas en marzo, siguen sin respuesta pese a que el plazo legal venció el pasado 16 de abril.

"Opacidad deliberada" y precedente en el Consejo de Transparencia

La portavoz del PSIB en el Consell, Catalina Cladera, ha calificado la situación de "gravedad institucional notable" y ha acusado al gobierno insular de actuar "con una opacidad deliberada". "No solo es una falta de transparencia, sino una vulneración directa de los derechos de los cargos electos y, por tanto, de la ciudadanía que representan", ha afirmado.

Cladera ha recordado que la legislación establece un plazo máximo de cinco días para resolver solicitudes de acceso a la información y que, al no haberse dictado ninguna resolución denegatoria, el derecho de acceso se entiende concedido por silencio administrativo positivo. Asimismo, ha advertido que si el Consell no entrega la documentación, los socialistas se personarán para exigir los contratos y los estudios realizados.

No es la primera vez que el Consell de Mallorca se enfrenta a una reclamación de este tipo: el pasado diciembre ya tuvo que hacer frente a una sentencia del Consejo de Transparencia por información relacionada con el carril bus-VAO.