El PP y el PSIB convierten el debate sobre vivienda en un cruce de acusaciones por sus casos judiciales

El pleno del Parlament de este martes derivó en un cruce de reproches entre el PP y el PSIB sobre sus respectivos casos judiciales, en lo que en origen era una pregunta sobre el acceso a la vivienda. El diputado socialista Marc Pons aprovechó su intervención dirigida al conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, para recordar la apertura de juicio oral contra el presidente del Consell d'Eivissa, Vicent Marí, por prevaricación en el caso 'La Vida Islados', y la declaración como investigado del jefe de Gabinete de la presidenta Marga Prohens, Alejandro Jurado, por supuestas irregularidades en la contratación de un chófer. "En Baleares, los únicos imputados son los del PP", afirmó Pons.

Costa respondió con ironía: "Están en una condición óptima de inundación por corrupción". El vicepresidente primero del Govern no tardó en contraatacar recordando al PSOE casos como el de las mascarillas falsas: "La única lección que nos pueden dar es cómo saquear los fondos públicos o cómo permitir que una banda de gángsters saqueen 3,7 millones de euros de los ciudadanos de Baleares".

La sesión también sirvió para que el portavoz adjunto de Vox, Sergio Rodríguez, preguntara a Costa por la reciente imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en el caso Plus Ultra. El conseller cargó contra el PSOE: "El sanchismo no llegó a La Moncloa para combatir la corrupción, sino para corromper desde el primer día". Rodríguez, por su parte, reclamó al PP que "fuerce por todos los medios legítimos y legales la convocatoria de elecciones generales".

En cuanto al debate original sobre vivienda, Costa defendió las medidas de su conselleria, entre ellas las bonificaciones fiscales incluidas en la ley ómnibus que el pleno tenía previsto aprobar este mismo martes.