Proyecto Hombre atiende en Baleares a más personas que nunca y suben las adicciones al móvil

Proyecto Hombre ha atendido en Baleares a más personas que nunca por adicciones. Projecte Home Balears atendió en 2025 a 3.184 personas por alguna adicción, con lo que el número de usuarios ha aumentado un 41 % en cinco años. Según el presidente ejecutivo de la entidad, Jesús Mullor, el perfil del usuario sigue siendo mayoritariamente hombre y ahora mayor de 40 años.

La población adicta que acude en busca de ayuda a Proyecto Hombre ha envejecido, según ha dicho Mullor en los micrófonos de Onda Cero, pero hay cada vez más usuarios por adicciones que no cambian o se refuerzan, porque del

Una de las sustancias legales más consumidas sigue siendo el alcohol cuyo abuso lleva a la adicción y ojo a las nuevas conductas adictivas por uso excesivo del móvil. De hecho, Projecte Home Balears ha presentado su Memoria Anual del 2025 donde se certifica el aumento de usuarios adictos al móvil, unas 300 personas atendidas por la entidad en un año, cuando en 2022 "eran la mitad", en palabras de Mullor.