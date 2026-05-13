Protesta de funcionarios de la AEAT en Palma para reclamar mejoras laborales

Los funcionarios de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria de Baleares (AEAT) se movilizarán este miércoles por la mejora de sus condiciones y el aumento de la plantilla con un paro parcial y una concentración que tendrá lugar de 11.00 a 12.00 horas frente a la Delegación de la EAT de Palma.

Según ha informado CSIF en un comunicado, el acto busca denunciar el "bloqueo administrativo" que la AEAT hace desde 2019 a la carrera profesional, el teletrabajo y para considerar profesión de riesgo a los trabajadores del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA).

El sindicato ha denunciado que la plantilla se encuentra "superada y al límite" y ha recordado que en 2024 se firmó un acuerdo con la administración para revisar las carreras de los empleados que desde 2019 mantiene "bloqueadas", lo que afecta negativamente a su salario.

Este acuerdo responde a algunas de las exigencias de los funcionarios, como a la implantación de un régimen de teletrabajo y el incremento de la protección de los trabajadores del Servicio de Vigilancia Aduanera.

Las movilizaciones continuarán el viernes 29 de mayo, con otro paro parcial de una hora, y finalizarán el 8 de junio con una huelga general en todos los centros de trabajo.