Prohens: "No es raro que los del nuevo 15M griten gobierno progresista, hipócrita y rentista"

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha afirmado este martes que "no es raro que los del nuevo 15M griten gobierno progresista, hipócrita y rentista", en relación a las acampadas por la vivienda. En el debate de las preguntas de control al Govern en el pleno del Parlament de este martes, la líder del Ejecutivo ha respondido a cuestiones sobre vivienda a preguntas de los portavoces de MÉS per Mallorca, Vox y el PSIB, Lluís Apesteguia, Manuela Cañadas y Iago Negueruela, respectivamente.

Ha sido en la réplica a Cañadas en las que ha reaccionado a las concentraciones y acampadas al tiempo que ha reivindicado las políticas impulsadas desde el inicio de la legislatura, y ha responsabilizado a una ley del PSOE de Felipe González del desahucio en Madrid de Maricarmen.

Cañadas ha criticado la "nueva representación teatral" de la izquierda tras el desahucio de Maricarmen que, como Prohens ha atribuido a una ley de Felipe González y "ejecutado por la policía de Marlaska y con un gobierno del PSOE en el poder".

La portavoz de Vox ha advertido que frente a las propuestas de intervención del mercado, las subidas de impuestos, las prórrogas de los contratos, la prohibición de los desahucios y la declaración de inquilinos vulnerables, el resultado es la reducción de la oferta de alquiler. "No se han dado cuenta de que se lo están poniendo más difícil a quien dicen proteger", ha añadido.

Después de Vox, el portavoz del PSIB, Iago Negueruela, ha acusado a PP y Vox de no tener empatía con las personas mayores desahuciadas, a lo que la presidenta ha acusado a los socialistas de "instrumentalizar" el caso de Maricarmen. El socialista, además, ha acusado a Prohens y Cañadas de reunirse con fondos buitre en lugar de empatizar con los problemas de la ciudadanía. Al término de las preguntas de control, Manuela Cañadas ha pedido la palabra para negar que alguna vez se haya reunido con algún fondo buitre.

En el cara a cara con Negueruela, Prohens ha vuelto a responsabilizar al Gobierno central del desahucio de Maricarmen, posibilitado por una ley de Felipe González que no se ha cambiado. El socialista ha responsabilizado a Prohens de la actual situación del alquiler en Baleares por no querer ir a la raíz del problema y aprobar las zonas tensionadas para limitar los precios. Prohens ha acusado al PSIB de proponer recetas fallidas.

Apesteguia, por su parte, ha pedido a Prohens que intervenga un "mercado desbocado". El ecosoberanista ha contrapuesto el Govern de Prohens con el de Canarias, "que sí que defiende a sus ciudadanos y soluciona sus problemas" y ha puesto como ejemplo el precio de la gasolina, 80 céntimos más barata.

El ecosoberanista ha lamentado que en el anteproyecto de Ley de Régimen Especial "no hay una sola medida que rebaje el precio de la gasolina pero sí han planteado cómo favorecer que los especuladores puedan venir a sacar un mayor rédito a Baleares".

Para Apesteguia, Prohens tiene herramientas de autogobierno que no está aplicando y ha pedido a la 'popular' que "huya de las órdenes de su partido en Madrid y obedezca el grito de la calle". La presidenta, por su parte, ha pedido a los ecosoberanistas que presionen en Madrid para rebajar el IVA de la cesta de la compra.