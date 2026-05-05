Prohens pide responsabilidad a los propietarios ante las renovaciones del alquiler: "Son personas normales, no bancos"

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha hecho un llamamiento a la responsabilidad de los propietarios de viviendas cuyos inquilinos vean finalizar sus contratos de alquiler para que no suban los precios.

"Porque sé que lejos de lo que ustedes pretenden hacer ver, la mayoría de los propietarios no son señores encorbatados, bancos y fondos buitre, sino pequeños propietarios, familias, pensionistas y personas normales que son conscientes de la situación", ha subrayado.

De este modo se ha expresado este martes en el pleno del Parlament al ser preguntada por las consecuencias de la finalización de los contratos del alquiler una vez ha decaído el real decreto ley que incluía la prórroga.

Prohens también ha puesto en valor la enmienda que el PP ha presentado al proyecto de ley de aceleración de proyectos estratégicos para introducir un "incentivo" a los propietarios que no suban el alquiler.

"Déjese de tacticismos con esta enmienda y diga que la aprobarán", le ha pedido al líder de los ecosoberanistas.

Prohens, además, ha defendido que el problema del acceso a la vivienda en Baleares tiene su origen en las dos legislaturas del Govern del Pacte, "ocho años en los que se equivocaron con el diagnóstico, las políticas y las soflamas".

"La emergencia habitacional no es un debate ideológico, porque las normas ideológicas solo agravan el problema y expulsan a la gente más vulnerable del mercado. La gente no quiere alquilar sus casas porque no quieren cargar sobre sus espaldas la vulnerabilidad que decretan ustedes, que han decidido proteger a los okupas en vez de a los pequeños propietarios. Sus políticas dan miedo y por eso venden o tienen sus casas cerradas", ha sostenido.

Apesteguia no ha recogido el guante sobre su posicionamiento ante las deducciones a los propietarios que congelen el alquiler, pero sí que ha puesto dos ejemplos de la emergencia habitacional.

En ambos casos son parejas de personas mallorquinas que han visto como, al finalizar su contrato del alquiler, el aumento del precio exigido por el propietario les obligó a buscarse una alternativa.

Una de ellas tenía que pasar de pagar 800 euros al mes a 1.200; la otra, acceder a que los nuevos propietarios de su vivienda, unos extranjeros, la usen dos meses al año durante los cuales tienen que buscarse una alternativa.

"Son hijos de la antigua clase media mallorquina, que ahora vivir con la angustia de no saber dónde podrán vivir cuando se les acabe el contrato", ha expuesto.

EL PAPEL DE LOS EXTRANJEROS EN EL MERCADO DE LA VIVIENDA

Sobre el mercado de la vivienda y el papel que en él juegan los compradores extranjeros ha girado la pregunta que el portavoz del PSIB, Iago Negueruela, le ha formulado este martes a la presidenta autonómica.

"La vivienda para la gente de aquí es su gran promesa, pero veamos qué han hecho en tres años. Baleares se ha convertido en el refugio inmobiliario de Europa, lo dice un mallorquín de pura cepa de una empresa de aquí, Engel & Völkers", ha dicho con ironía.

Negueruela también ha hecho referencia a unas declaraciones del gerente de la empresa inmobiliaria en Baleares, Florian Hofer, en las que según él asegura que el archipiélago se está transformando debido al aumento de la demanda turística y de las "soluciones habitacionales semipermanentes".

"Por eso no se alquilan las viviendas, porque sus medidas favorecen que los grandes fondos compren aquí, no porque la gente no quiera alquilar. Por eso el 40% de las viviendas las compran alemanes y Baleares se está convirtiendo en un paraíso para el inversor", ha defendido el socialista.

Prohens, por su parte, ha vuelto a sostener que el problema tiene su origen en "los ocho años de políticas socialistas" que, a su parecer, favorecieron a los extranjeros.

"¿Para quiénes pensaban que serían los chalés en rústico? ¿Y los pisos de lujo en Nou Llevant? ¿Y los pisos de lujo de es Jonquet? Esa es su herencia", ha replicado.

"Trabajamos para cambiar el rumbo, ojalá los ocho años de despropósito se cambiaran de un día para otro, pero lo tenemos claro: vivienda asequible para la gente de aquí", ha añadido.

La presidenta, además, ha reivindicado que durante los últimos años se han registrado los niveles más altos de visados de vivienda, la mayoría de ellos para plurifamiliares. También ha afirmado que la compra de vivienda por parte de extranjeros ha caído un 33% respecto a 2023 mientras "va ganando peso la compra de vivienda para residentes".