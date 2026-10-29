Prohens sobre la joven mallorquina desaparecida tras el accidente ferroviario en Urda: "Se están realizando gestiones".

El Govern sigue pendiente de la situación de la joven mallorquina de la que todavía no hay noticias tras el accidente ferroviario de Urda. La presidenta del Ejecutivo autonómico, Marga Prohens, ha asegurado que "se están realizando gestiones" para esclarecer su situación y ha pedido prudencia mientras se espera a conocer más detalles sobre lo ocurrido.

Prohens se ha pronunciado este jueves tras participar en un minuto de silencio en la estación intermodal de Palma, donde ha trasladado su apoyo a las familias de las víctimas mortales y a todas las personas afectadas por el trágico suceso. La presidenta ha insistido en la importancia de acompañar a los afectados en estos momentos y dejar que avance la investigación para determinar las circunstancias del accidente.

Durante su intervención, la presidenta del Govern también ha destacado la inversión de 110 millones de euros realizada en los últimos tres años para mejorar las infraestructuras ferroviarias de Baleares, incluidos trenes, vías y vagones. De esta cantidad, 51 millones de euros se han destinado a la implantación de un nuevo sistema de seguridad. Según ha explicado Prohens, este sistema ya funciona en todas las líneas de metro y actualmente se está instalando en la red ferroviaria, con la previsión de que esté operativo el próximo año.

El acto de homenaje ha sido convocado por el Comité de Empresa de los Servicios Ferroviarios de Mallorca y ha reunido a cerca de un centenar de representantes institucionales, así como de los agentes sociales y económicos de las islas. Entre los asistentes se encontraban la presidenta de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares (CAEB), Carmen Planas, y el secretario general de UGT en Baleares, Pedro Homar.

Con este minuto de silencio, los asistentes han mostrado su solidaridad con las víctimas del accidente ferroviario de Urda y sus familias, mientras continúa la incertidumbre sobre la situación de la joven mallorquina.