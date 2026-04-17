Prohens, tras el informe de la UCO, dolida porque la trama corrupta hacía negocio con el beneplácito del anterior Govern

La presidenta del Govern, Marga Prohens, se ha mostrado este viernes dolida porque la trama corrupta se aprovechaba de la pandemia para hacer negocio a costa de los ciudadanos de Baleares con el beneplácito y la colaboración del anterior Ejecutivo.

En declaraciones a los medios durante la clausura del Congreso de Empleo, Sostenibilidad y Turismo organizado por Inserta Empleo-Fundación Once, la líder del Ejecutivo ha exigido al PSIB que "pida perdón y asuma responsabilidades" por la "trama de corrupción" vinculada a la compra de mascarillas durante la pandemia.

"Es muy triste ver cómo la UCO sitúa a la anterior presidenta, Francina Armengol, no como testigo, sino como protagonista, como la persona que abrió la puerta de Baleares a una presunta trama de corrupción, como la persona que se intercambiaba mensajes con una relación de cordialidad con personas que están siendo juzgadas o en la cárcel", ha afirmado.

La dirigente balear ha insistido en que "mientras los ciudadanos de Baleares estaban encerrados en casa, mientras el personal sanitario se jugaba la vida, se producía un presunto robo de 3,7 millones de euros en mascarillas falsas a los ciudadanos". Además, ha denunciado que "se hizo un informe falso para blanquear esta actuación".

"No puede ser que la tercera autoridad del Estado haya mentido en comisiones de investigación, en el Parlament, en el Senado e incluso ante el Tribunal Supremo, diciendo que prácticamente pasaba por allí", ha añadido. Prohens ha insistido en que trabajará "hasta el último momento para intentar recuperar hasta el último céntimo que robado los ciudadanos de Baleares".