La presión humana en Baleares bate récord en febrero con 1,32 millones de personas

El Índice de Presión Humana (IPH) en Baleares ha batido un nuevo récord con 1,32 millones de personas en el archipiélago, un 0,91% más que el segundo mes de 2025, según los datos del Instituto Balear de Estadística (Ibestat) consultados por Europa Press.

Según los datos del Ibestat, el mayor nivel de presión humana de febrero de 2026 se registró el día 19 y supera en 11.861 personas al del año anterior.

El IPH mínimo, por su parte, fue de 1,26 millones de personas en el conjunto del archipiélago y experimentó un crecimiento interanual del 0,66%, es decir, de 8.286 personas.

La media de febrero fue de 1,29 millones de personas, lo que representa una subida del 0,64% o, lo que es lo mismo, de 8.271 personas.

Por islas, en Mallorca el día que hubo más personas fue el 13 de febrero, con 1,03 millones. En Menorca el día de más presión fue el 23 de febrero con 105.569 personas; en Eivissa el 18 de febrero con 170.948 personas y en Formentera el día 21 con 12.602 personas.