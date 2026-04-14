Los precios suben un 3,6% en Baleares en marzo por la Guerra en Oriente Medio

El Índice de Precios de Consumo (IPC) subió al 3,6% en Baleares en marzo en tasa interanual, 1,4 puntos por encima de la tasa interanual del mes anterior, según los datos definitivos publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En términos mensuales, la inflación en Baleares aumentó un 1,4%, mientras que en lo que va de año los precios suben un 1,3%.

Donde más subieron los precios en Baleares respecto al mismo mes del año anterior fue en restaurantes y servicios de alojamiento, un 7% más que en marzo de 2025; vestido y calzado, un 4,8% más; bebidas alcohólicas y tabaco, un 4,7% más, y transporte y seguros y servicios financieros, un 4% más.

A nivel nacional, el Índice de Precios de Consumo (IPC) elevó en 1,1 puntos su tasa interanual en marzo, hasta el 3,4%, su valor más alto desde junio de 2024 y una décima por encima de lo avanzado a finales del mes pasado, por la subida de los carburantes derivada del conflicto en Oriente Próximo.

Este incremento de 1,1 puntos en la tasa interanual del IPC es el mayor desde junio de 2022, cuando la inflación escaló desde el 8,7% al 10,2%.

El organismo estadístico ha explicado que en el repunte de la inflación de marzo ha influido la subida de los precios de los combustibles y lubricantes para vehículos personales y, en menor medida, el descenso de la electricidad, menor que el del año pasado, así como el aumento de los precios del gasóleo para calefacción y del vestido y el calzado por la nueva temporada primavera-verano.

En concreto, el grupo de transporte disparó su tasa anual en marzo más de cinco puntos, hasta el 5,3%, por el encarecimiento de los combustibles y lubricantes para vehículos personales, frente a la bajada en marzo del año anterior, mientras que el grupo de vivienda situó su variación anual en el 3,7%, casi dos puntos por encima de la del mes pasado, por el comportamiento de los precios de la electricidad, que disminuyeron menos que en marzo de 2025, y de los combustibles líquidos, que subieron y el año anterior bajaron.

Asimismo, el grupo de vestido y calzado presentó una tasa anual del 2,6%, más de 3,5 puntos por encima de la del mes anterior, debido a que los precios aumentaron más que en marzo de 2025 por el inicio de la temporada de primavera-verano.

El IPC facilitado este martes por Estadística tiene en cuenta la rebaja de impuestos a los carburantes incluida en el paquete anticrisis del Gobierno, pero su efecto sólo ha influido en la última semana del mes.

El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa ha destacado este martes que el plan de respuesta del Gobierno, aprobado en el Congreso a finales del mes pasado, "está diseñado para que el shock externo de la guerra no se traslade de forma permanente ni a la inflación ni al poder adquisitivo".

"Los efectos de las medidas fiscales sobre los carburantes ya se están notando en los surtidores de nuestro país, aunque las cotizaciones internacionales siguen presionando al alza", señala Economía, que apunta que las medidas puestas en marcha desde el 20 de marzo para amortiguar el impacto de la guerra en el coste de la energía "tendrán un efecto de moderación en la inflación durante los próximos meses".

De hecho, el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, estima que estas medidas frenarán la inflación en los próximos meses en entre ocho décimas y un punto.

Economía ha resaltado además que la electricidad "está actuando como amortiguador del shock energético". "La apuesta de España por las renovables -que fijan el precio de la luz en el 84% de las horas, frente al 25% de 2019- es un escudo frente al impacto de la guerra", sostiene el Ministerio.

En lo que respecta a los alimentos, Economía ha destacado que la inflación interanual de este grupo se moderó cinco décimas, hasta el 2,7%, por las frutas frescas y los huevos, estableciendo "un mínimo desde hace un semestre".

El INE ha elevado también el dato avanzado para la inflación subyacente (sin alimentos no elaborados ni productos energéticos). En marzo, ésta subió un 2,7%, dos décimas más de lo avanzado y dos décimas más que en febrero.