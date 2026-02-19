El precio medio de la vivienda libre en Baleares cierra 2025 en 3.800 euros por metro cuadrado

El precio medio de la vivienda libre en Baleares cerró el año en 3.809 euros por metro cuadrado, lo que sitúa las Islas como la segunda comunidad autónoma con el precio más elevado, según datos de la estadística sobre el valor tasado de la vivienda del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana recogidos por Europa Press.

De esta manera, la Comunidad de Madrid cerró el año con el precio del metro cuadrado más elevado, con 3.902 euros. Le siguen Islas Baleares, con 3.809 euros por metro cuadrado, y País Vasco, con 2.967,1 euros por metro cuadrado. En el conjunto del país, el precio de la vivienda libre subió un 13,1% en el último trimestre de 2025 en tasa interanual, hasta alcanzar los 2.230 euros por metro cuadrado, nuevo récord de la serie histórica tras el máximo alcanzado el trimestre previo.

De acuerdo con estos datos, el precio de la vivienda libre ha experimentado una subida trimestral del 3,6% y ha superado tanto el precio máximo registrado entre julio y septiembre de 2025 (2.153 euros) como el segundo mayor precio registrado en el primer trimestre de 2008 (2.101 euros). Por comunidades autónomas, ninguna redujo su precio frente al año previo. Los incrementos anuales más elevados se registraron en Cantabria (+16,7%), Comunidad de Madrid y Comunidad Valenciana, ambas con un avance del 15,8%.

En comparación al trimestre previo, los avance más importantes entre octubre y diciembre se dieron en Comunidad de Madrid (+4,5%), Comunidad Valenciana (+4,1%), así como Ceuta y Melilla (+4,1%). Sólo se registró un retroceso en Extremadura, con un ligero descenso del 0,3%.

EL PRECIO DE LA VIVIENDA DE MÁS DE CINCO AÑOS SUBE UN 13,1%

El valor medio del metro cuadrado de la vivienda libre de hasta cinco años de antigüedad se situó en los 2.600 euros por metro cuadrado en el cuarto trimestre, lo que supone un avance del 12,8% en comparación al año anterior. Por su lado, el precio de la vivienda libre de más de cinco años registró un incremento ligeramente superior, con un avance del 13,1%, hasta los 2.219 euros.

Por municipios de más de 25.000 habitantes, el más caro fue Santa Eulalia del Río, en Baleares, con 6.233 el metro cuadrado, y el más económico es Villarobledo (Albacete), con 634 euros. En relación a la vivienda protegida en España, el precio medio del metro cuadrado fue de 1.201 euros, un 2,7% más respecto a 2024.

Finalmente, el número de tasaciones inmobiliarias utilizadas para realizar el cálculo de los precios de la vivienda fue de 180.598 viviendas.