La Policía Local desaloja la acampada por la vivienda de la plaza de España de Palma

La Policía Local de Palma ha desalojado este miércoles la acampada por la vivienda que se mantenía en la plaza de España de la capital balear desde el inicio de las movilizaciones por el desahucio de la difunta Maricarmen Abascal. Sobre las 20.00 horas, una veintena de agentes han acordonado la zona y ha comenzado a identificar a las personas que se encontraban en el espacio en el que todavía se mantenían los manifestantes, aunque este lunes ya habían retirado los palés que empleaban para delimitar la acampada y como protección.

Al mismo tiempo, han llegado varios camiones de la empresa pública Emaya y los operarios han empezado a retirar las pertenencias, mientras una veintena de simpatizantes de los acampados lanzaban consignas como "vergüenza me daría, ser policía", "traidores", "la policía tortura y asesina" o les han preguntado dónde estaba la orden que autorizaría el desmantelamiento de la acampada.

Uno de los portavoces de la acampada Lluc Cifre ha relatado que la policía habría llegado sorpresivamente y no les habrían permitido recoger sus enseres, aunque a última hora se ha dejado que algunas personas accedieran al cordón policial y recogieran las tiendas, colchonetas y diferentes objetos.

El activista por la vivienda ha criticado que se les identifique por el simple hecho de entrar a por las tiendas y ha aseverado que se estaría "vulnerando" el derecho de manifestación, ante lo que ha mostrado su "consternación" y "enfado" por este "abuso de poder desmesurado".

Inicialmente, el desalojo ha transcurrido sin incidentes, en líneas generales, aunque la tensión ha subido con el paso de los minutos ya que han acudido algunas personas que se encaraban con los manifestantes, les reprobaban que hubieran acampado en esta plaza y mostraban su apoyo a la actuación policial.

Esto ha generado enfrentamientos verbales a lo largo del operativo, que se ha prolongado durante varias horas, y cuando ya estaba finalizando, ha tenido que intervenir la policía para evitar peleas entre los activistas por la vivienda y estos provocadores.

CHOQUE ENTRE CORT Y DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

En una publicación en su cuenta de la red social X, el delegado del Gobierno en Baleares, Pere Joan Pons, ha mostrado su "profunda preocupación" por la actuación del Ayuntamiento de Palma sobre la acampada, ya que estaría "amparada" por el derecho de reunión y se habría llevado a cabo sin que "haya ninguna petición oficial a la Delegación del Gobierno".

Aún así, cabe señalar que la Policía Nacional también ha desplegado efectivos momentáneamente para reforzar el cordón policial que después se han retirado. Desde el Ayuntamiento de Palma han alegado, en un comunicado, que han procedido al desalojo ante la "falta de actuación" de la Delegación del Gobierno y "en cumplimiento de las ordenanzas municipales".

Al operativo han acudido también los Servicios Sociales municipales, que se han desplazado hasta el lugar para atender a las personas que pudieran necesitar asistencia, de hecho han atendido a una mujer de avanzada edad a la que se le habría ofrecido alojamiento. La intervención se produce después de que el alcalde de Palma, Jaime Martínez, haya reclamado reiteradamente a la Delegación del Gobierno que actuara, "en el marco de sus competencias, para poner fin a esta situación".

"Pese a estas reiteradas peticiones, la institución estatal no había adoptado ninguna medida para resolver la ocupación de la plaza de España. Ante esta falta de actuación, el Ayuntamiento ha decidido intervenir en el marco de sus competencias y en el cumplimiento de la normativa municipal, en concreto de la Ordenanza Cívica y de Ocupación de la Vía Pública, al proceder a la retirada de estos elementos", han apuntado.

El Consistorio ha defendido que la actuación sí habría sido comunicada este mismo miércoles a la Delegación del Gobierno en Baleares, ya que, a su entender, la ocupación de la plaza "dejaba de estar amparada por el derecho de reunión y manifestación" al haberse superado "sustancialmente" tanto el plazo, como las condiciones comunicadas inicialmente por los organizadores.