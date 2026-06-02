El PISB en el Consell de Mallorca critica al presidente Galmès de "perder el tiempo" por no aplicar la limitación de vehículos

LEER MÁS El Consell de Mallorca aprobará el viernes la ley para limitar la entrada de vehículos

El PSIB acusa al presidente del consell de Mallorca, Llorenç Galmés de “tacticismo puro” con la ley de acceso de vehículos y critica su inacción en el caso Bestard. Los socialistas denuncian un año de retraso en la normativa y reprochan al presidente del Consell que aún no haya tomado decisiones tras el uso indebido de coches oficiales por parte del vicepresidente.

El Grupo Socialista en el Consell de Mallorca ha acusado este martes al presidente insular, Llorenç Galmés, de llevar a cabo una operación “puramente táctica” con la ley de regulación del acceso de vehículos a la isla, tras un año de inacción desde la presentación del primer proyecto.

La portavoz socialista, Catalina Cladera, ha denunciado que el Partido Popular “ha esperado un año para sacar una ley que ya tenían hecha” y que lo hace ahora “para desmarcarse de Vox e intentar salvar la legislatura”, en la que, según ha dicho, han gobernado “como un solo cuerpo” con la ultraderecha. “No es interés general, es tacticismo puro”, ha afirmado, subrayando que los cambios anunciados “no justifican en ningún caso un año de retraso”.

En este sentido, Cladera ha asegurado que el PP “ha esperado el momento político que les permitiera separarse de Vox sin riesgo” y ha criticado que ahora presenten la iniciativa “como una decisión valiente, cuando es exactamente lo contrario”. La portavoz socialista también ha advertido de que la ley no estará en vigor el próximo verano. “El conseller Rubio ha dicho claramente que, una vez aprobada en el Parlament, se encargarán los estudios de carga y esto requerirá un acuerdo plenario. Por tanto, aunque se apruebe ahora, no entrará en vigor a tiempo”, ha explicado. “El PP quiere hacer ver que hace, pero no hace”, ha añadido.

Cladera ha criticado además la falta de diálogo del equipo de gobierno, al señalar que “en un año no nos han llamado ni una sola vez” para abordar esta normativa. “Esta mañana nos han comunicado que llevan la ley al pleno del viernes y que harán una rueda de prensa, pero todavía no hemos visto el texto”, ha indicado, insistiendo en que “es falso que haya consenso”.

Asimismo, ha recordado que la ley podría haberse aprobado hace meses si el PP hubiera aceptado la propuesta socialista presentada tanto en el Consell como en el Parlament. “Han preferido esperar al momento que les convenía políticamente”, ha afirmado, acusando a Galmés de anteponer su interés político al general.

En paralelo, la portavoz socialista ha lamentado la “debilidad constante” del presidente del Consell y ha criticado que “siempre se compare con la legislatura anterior o con Ibiza para justificar su inacción”. “Cuando un presidente gobierna mirando atrás es que no tiene proyecto propio”, ha añadido.

Por otra parte, Cladera ha reprochado a Galmés su falta de decisiones en el caso del vicepresidente Pedro Bestard, tras conocerse hace un mes el uso privado de vehículos oficiales del Consell. “Hace 30 días que sabemos lo ocurrido y aún no ha sido capaz ni de cesarlo ni de tener listos los informes internos”, ha señalado. “Esta parálisis también explica la debilidad política del presidente”, ha concluido.