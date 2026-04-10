Pedro Fiol, presidente de AVIBA: “No creo que esta temporada vaya a ser redonda”

Pedro Fiol advierte de que la actual temporada turística está marcada por la incertidumbre y que las previsiones han cambiado de forma brusca en pocas semanas. “Yo creo que esta temporada para nosotros, para el sector touroperación, va a ser muy parecida a la del año pasado”, señala, aunque añade que no ve claro que el ejercicio vaya a ser “redondo”.

El presidente de AVIBA explica en Onda Cero Mallorca que Baleares puede beneficiarse a corto plazo como "destino refugio", pero matiza que ese efecto no garantiza una campaña especialmente buena. “No quiero ser alarmista, pero es verdad que quizás vendimos la piel del oso antes de tiempo”, asegura, al tiempo que recuerda que la subida de precios puede reducir el gasto del visitante en destino.

Fiol también pone el foco en el encarecimiento de los billetes de avión y en sus posibles consecuencias sobre la demanda. “Estamos en un escenario de incertidumbre. Yo no sé qué va a pasar mañana”, afirma, y añade que los clientes están mirando más el precio y el destino por la inestabilidad geopolítica. Además, calcula que el precio medio de los vuelos ha subido en un 15% "de forma generalizada".

Sobre la respuesta del mercado, considera que el cliente está optando cada vez más por la seguridad y por los paquetes vacacionales. “Yo creo que sí va a haber una tendencia al alza de la contratación de paquetes vacacionales por esa seguridad”, apunta, al valorar que este formato permite asegurar el viaje con menos riesgo y con precios competitivos.

El representante de la agrupación de agencias de viajes también alerta de otro efecto de la crisis: la pérdida de conectividad. “Lo que no tiene que repercutir es en una pérdida de conectividad”, subraya, al advertir de que algunas rutas poco rentables podrían dejar de operar si continúan subiendo los costes del carburante.