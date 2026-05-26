El Parlament aprueba la ley ómnibus del PP y Vox que modifica más de medio centenar de normas de golpe

El pleno del Parlament ha aprobado este martes la llamada ley ómnibus, un texto que nació como proyecto de aceleración de proyectos estratégicos y que tras incorporar casi un centenar de enmiendas ha acabado modificando más de medio centenar de normas en 218 páginas. La iniciativa ha salido adelante gracias a los votos del PP y Vox, aunque los de Santiago Abascal se han opuesto a algunas medidas concretas que finalmente han sido aprobadas con el apoyo de la izquierda.

La ley abarca materias tan dispares como las exenciones al requisito del catalán para docentes en plazas de difícil cobertura, la creación de una Oficina Antiocupación, la exigencia de tres años de residencia para acceder a la Renta Social Garantizada, la reserva de plazas de policía local para militares o la recuperación de las competiciones de tiro al pichón. En materia de vivienda, destaca la ampliación del umbral para acceder a bonificaciones del impuesto de transmisiones patrimoniales hasta los 331.000 euros en Mallorca y Menorca, y la eliminación o reducción del impuesto de actos jurídicos documentados para jóvenes. El conseller de Economía, Antoni Costa, ha defendido que la ley no traspasa ninguna línea roja del Govern y que da cumplimiento al acuerdo presupuestario firmado con Vox hace un año.

La izquierda ha cargado duramente contra la tramitación. El portavoz de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha acusado al PP y Vox de una "vulneración constante del reglamento" y ha ironizado con la falta de coherencia del texto: "¿Qué tiene que ver el proyecto de ley con el decreto que tramitó el Govern? ¡Si se parecen como un huevo a una castaña!" La diputada socialista Amanda Fernández ha apuntado que la ley tiene casi el doble de disposiciones adicionales (72) que artículos originales (35), y ha denunciado que las exenciones al catalán suponen una "modificación encubierta" de la ley de normalización lingüística. El portavoz de Vox, por su parte, ha celebrado las medidas aprobadas: "Lo estamos gozando."

La votación final no estuvo exenta de enredos: después de más de siete horas de pleno, Vox se equivocó en el sentido de su voto y hubo un receso de más de diez minutos para ordenar el proceso. MÉS per Mallorca y MÉS per Menorca presentarán en los próximos días dos recursos ante el Tribunal Constitucional, uno de amparo por vulneración de derechos parlamentarios y otro contra artículos que consideran inconstitucionales. "Si en el Constitucional ven el vídeo de lo que ha sucedido, no solo nos van a dar la razón, también un abrazo", ha bromeado Apesteguia.