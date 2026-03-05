Palma, a un paso de la final para ser Capital Europea de la Cultura 2031

Llega la recta final para que Palma se convierta en finalista a la candidatura de la Capital Europea de la Cultura 2031. Esta semana, el Ministerio de Cultura acoge en Madrid a las delegaciones de las ciudades españolas que optan a esta candidatura.

Junto a la capital balear aspiran al título Oviedo, Burgos, Caceres, Granada, Jerez de la Frontera, Las Palmas de Gran Canaria, Potries y Toledo. España compartirá la designación de 2031 con Malta, por lo que una ciudad española y otra maltesa ostentarán el título ese año. Durante esos días, las delegaciones defenderán sus respectivos proyectos culturales ante el jurado.

En esta página puedes ver el vídeo promocional de la candidatura de Palma a Capital Europea de la Cultura 2031, una propuesta que apuesta por la cultura como eje de transformación, sostenibilidad y participación ciudadana.

El proceso para convertirse en Capital Europea de la Cultura

La evaluación corre a cargo de un comité independiente formado por doce personas expertas: diez de perfil internacional designadas por las instituciones europeas implicadas y dos especialistas nombrados por el Ministerio de Cultura. Ese comité valorará aspectos como la calidad del proyecto cultural, su dimensión europea, su impacto a largo plazo y la implicación de la ciudadanía.

El proceso para optar a la capitalidad comienza con seis años de antelación y culmina con la designación oficial cuatro años antes del año del título. Después de que este mes se anuncien las ciudades finalistas, en diciembre se conocerá la ciudad elegida. Esta selección será realizada en todas sus fases por ese comité formado por diez personas expertas internacionales.

Una iniciativa con historia

La Capital Europea de la Cultura es una iniciativa de la Unión Europea creada en 1985 para poner en valor la diversidad cultural del continente, fomentar el diálogo intercultural y reforzar el papel de la cultura como motor de desarrollo social y económico.

Desde su puesta en marcha, más de 60 ciudades han recibido este reconocimiento, entre ellas Madrid (1992), Santiago de Compostela (2000), Salamanca (2002) y San Sebastian (2016).