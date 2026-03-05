Palma confía en un año turístico positivo pese a la incertidumbre geopolítica

LEER MÁS Prohens reivindica en la ITB de Berlín a Baleares como destino refugio en plena escalada bélica

El director gerente de la Fundación Turismo Palma 365, Pedro Homar, ha valorado desde la feria de turismo ITB de Berlín la evolución del mercado alemán, que sigue siendo el principal emisor para la capital balear y para Playa de Palma, pese a registrar una leve caída del 2 % en 2025. Homar ha destacado que este descenso se compensa con un incremento del gasto medio y con la progresiva diversificación hacia otros mercados internacionales, lo que permite mantener un balance positivo de cara a la próxima temporada.

En relación con las previsiones para 2026, Homar ha señalado que las reuniones mantenidas en la feria transmiten “un mensaje continuista” respecto al pasado año, aunque ha reconocido que la evolución de los conflictos geopolíticos, especialmente la guerra en Oriente Medio, podría influir en los precios energéticos y, en consecuencia, en el coste de los billetes aéreos. “Mallorca tiende a consolidarse como destino refugio en tiempos de incertidumbre”, ha apuntado, confiando en que el turismo no se vea afectado por tensiones internacionales.

Durante la ITB, la Fundación Turismo Palma 365 también ha presentado los avances del plan integral de renovación de Playa de Palma, que este verano mostrará obras finalizadas como la Plaza de las Maravillas, los nuevos conectores verdes y la reforma de la primera línea. Homar destacó el interés del mercado alemán por este proceso de transformación, que busca equilibrar el ocio turístico con la sostenibilidad y el respeto al destino: “Turismo sí, pero un turismo que aporte valor”, subrayó.

Finalmente, el gerente señaló que Palma ya es un destino activo todo el año, con el 70 % de su planta hotelera abierta en Playa de Palma y ocupaciones altas en temporada baja. Además, confía en el impulso de los mercados de largo radio —especialmente América y Oriente Medio— y en la próxima resolución de la candidatura de la ciudad a Capital Europea de la Cultura, prevista para mediados de marzo. “Sea cual sea el resultado, el proyecto cultural seguirá adelante como motor del nuevo modelo turístico”, concluyó Homar.