Palma acogerá del 1 al 15 de octubre la ruta ‘Cuines del Món’ en 45 restaurantes con cocinas de 26 países

La ruta ha sido presentada este lunes en el salón de plenos del Ayuntamiento de Palma en presencia de algunos de los dueños de los restaurantes participantes.

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha puesto en valor esta iniciativa en el marco del año en que Palma "ostenta la capitalidad gastronómica de las islas del Mediterráneo", y también al sector de la restauración como "generador de empleo" y "dinamizadores de los barrios".

Por su parte, el presidente de la FERIB, Alfonso Robledo, ha destacado el impacto positivo de la iniciativa para el sector e indirectamente para muchos otros locales por "sacar a mucha gente a la calle".

Todos los restaurantes ofrecerán un menú especial ‘Cuines del món’ a 25 euros y se podrán encontrar en una misma página web con localizaciones, menús y más información.