Pacientes y familiares reclaman una atención más humana e integral en el Día Mundial Contra el Cáncer

La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en Baleares ha puesto en marcha la iniciativa 'Brazaletes de Esperanza' con motivo del Día Mundial Contra el Cáncer, que se celebra cada 4 de febrero, y este año con el objetivo de reivindicar un modelo de atención integral adaptado a cada realidad y más humanizado.

La iniciativa ha sido presentada este martes en el Ayuntamiento de Palma y ha contado con la presencia del presidente de la AECC en Baleares, José Reyes; la presidenta del Govern, Marga Prohens; la consellera de Salud, Manuela García; el alcalde de Palma, Jaime Martínez, y el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés.

Asimismo, la acción consiste en portar un lazo de color verde --el color de la AECC y de la esperanza-- para visibilizar y convertir el brazalete en un símbolo universal contra el cáncer que acompañe, sostenga y humanice la enfermedad.

Para la Asociación, humanizar la atención implica situar a la persona en el centro del sistema, no sólo desde una perspectiva relacional o ética, sino también como un elemento con impacto directo en la salud, en los resultados clínicos y en la experiencia del proceso asistencial.

La campaña, han explicado, comenzó en 2024 como una iniciativa deportiva pero se está convirtiendo en un movimiento social al que se han sumado equipos deportivos, empresas e instituciones.

De este modo, todos ellos llevarán durante estos días el brazalete verde como "símbolo de reivindicación y esperanza" frente a la enfermedad.

El presidente de la AECC ha recordado el cáncer es el problema sociosanitario más importante a nivel nacional y mundial. En España hay 2,2 millones de personas con algún tipo de cáncer y cada año se diagnostican casi 300.000 casos nuevos. Además, se ha convertido en la primera causa de muerte.

En 2025, la Asociación atendió en Baleares a 2.375 usuarios a través de los servicios gratuitos de nutrición, ejercicio físico oncológico, fisioterapia y logopedia. Igualmente, han apuntado que en 2024 se diagnosticaron 6.400 nuevos casos en las Islas.

Reyes ha indicado que el cáncer más frecuente es el de colon, con casi 1.000 casos al año, seguido del cáncer de mama, que es el que produce mayor incidencia y mortalidad en mujeres. En el conjunto de la población, el cáncer que mayor mortalidad provoca es el de pulmón, con casi 500 muertes al año en Baleares.

HUMANIZACIÓN DE LA ATENCIÓN

Según han subrayado, la humanización de la atención sanitaria ha emergido en los últimos años como una prioridad en las políticas públicas de salud, en general, tanto en España como en Europa.

En el caso del cáncer, en particular, humanizar significa incorporar la vivencia de la persona diagnosticada como eje vertebrador de la atención, entendiendo que cómo se cuida influye de manera decisiva en cómo se vive la enfermedad y en cómo se transita a lo largo de todo el itinerario asistencial.

A su criterio, en oncología esta visión humanizadora es especialmente importante porque la enfermedad implica procesos prolongados, decisiones complejas y un impacto que trasciende lo estrictamente biomédico, afectando a la vida personal, familiar, social y laboral.

Con motivo del Día Mundial Contra el Cáncer, la Asociación ha presentado un nuevo modelo de atención integral basado en la humanización tras un "amplio y ambicioso" proceso de escucha a los pacientes oncológicos y a sus familiares para incorporarlos en el proceso de definición y diseño del modelo, con el fin de conocer qué aspectos y temas son prioritarios para ellos.

Su opinión es la que conforma este nuevo concepto de humanización que se traduce en cuatro grandes ejes de actuación: la atención integral a la persona, la autonomía y participación de las personas con cáncer, nuevos espacios asistenciales y la promoción del bienestar y formación de los profesionales sanitarios.

Este nuevo modelo se ha presentado en un acto en Madrid, presidido por Su Majestad la Reina, al que han acudido pacientes y familiares, representantes de entidades sociales, empresas, grupos de comunicación, partidos políticos y administraciones públicas.