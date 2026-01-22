Ocio de Ibiza celebra una gran temporada 2025 y refuerza su apuesta por el turismo responsable

La isla de Ibiza cierra la temporada turística 2025 con un resultado "espectacular", según declaró José Luis Benítez, gerente de Ocio de Ibiza, durante su participación en Fitur, la Feria Internacional de Turismo que se celebra en Madrid del 21 al 25 de enero.

A pesar de registrar una ligera disminución en el número de visitantes, los resultados económicos se mantuvieron en niveles similares al año anterior. "Hemos tenido quizás un poquito de menos gente, pero los números han sido igual de buenos", explicó Benítez, quien considera que tras años de crecimiento de dos dígitos, "igualar temporada es ideal" para la sostenibilidad del destino.

Desestacionalización y ampliación de temporada

Ocio de Ibiza ha extendido su período de actividad desde abril hasta octubre, ampliando los meses tradicionales de mayo a septiembre. "Después de la pandemia se nos pidió ayuda para intentar alargar la temporada", señaló Benítez, destacando que esta extensión aprovecha mejor las infraestructuras y recursos de la isla.

Profesionalización como clave del éxito

El gerente subrayó la inversión en profesionalización y seguridad como elemento diferenciador de Ibiza frente a destinos competidores. "No es normal que una discoteca de Ibiza tenga 80 personas de seguridad", destacó, garantizando que locales con aforos de 7.000 a 8.000 personas funcionen sin incidentes.

Turismo responsable

Las campañas institucionales de promoción del turismo responsable están dando resultados positivos. Benítez señaló que "el propio sector se ha dado cuenta de que tenía que cambiar" y que "en Ocio de Ibiza llevamos 10 años con mejora constante".

Durante 2025, la isla retiró más de 2.600 anuncios de oferta ilegal, mejorando la calidad del turismo y reduciendo la presión sobre el territorio.

Precios elevados como filtro

Respecto a los precios elevados, Benítez defendió esta estrategia como "una primera criba" para garantizar un perfil de visitante adecuado. Como valor diferencial, destacó que "en muy pocos lugares del mundo encuentras en una semana 8 de los 10 mejores DJs" del panorama internacional.

El gerente reconoció que medidas como el límite de entrada de vehículos, aunque "no son agradables", resultan necesarias: "Tiene que ser un sitio amable tanto para residentes como para turistas".

Respecto al Impuesto de Turismo Sostenible (ITS), Benítez advirtió sobre la necesidad de coordinación integral: "Si estamos abiertos y no tenemos vuelos, eso y nada es lo mismo. Hablar, negociar y trabajar conjuntamente nos va a llevar al éxito".

Para cerrar su intervención, Benítez lanzó un mensaje de apertura: "En Ibiza os estamos esperando con los brazos abiertos, siempre que se sepan comportar. Tienes que cuidar la isla como si fuera tu propia casa".