Las obras en Baleares crecen un 28% en el primer semestre, pero el COAIB no prevé una bajada del precio de la vivienda

Las obras en Baleares han aumentado un 28,1% durante el primer semestre del año, hasta alcanzar las 8.632, según los datos del Observatorio del Colegio Oficial de Arquitectos de Baleares (COAIB) presentados este miércoles en Palma. Del total de obras, 5.680 corresponden a viviendas, lo que supone un incremento del 31,7% respecto al mismo periodo del año pasado. En cuanto a la vivienda de obra nueva, se han proyectado 3.068 viviendas unifamiliares y 2.612 plurifamiliares.

El presidente del COAIB, Bernat Nadal, valora positivamente estas cifras, aunque descarta que este aumento de la actividad vaya a traducirse en una bajada de los precios de la vivienda en las islas. Mallorca aglutina la mayoría de las edificaciones y registra un incremento del 26% en el número de obras respecto a 2025.

El presidente de la demarcación del COAIB en Mallorca, Joan Cerdà, explica que parte de este aumento se debe a los expedientes de legalización extraordinaria, especialmente numerosos en municipios como Pollença, Palma y Manacor. Cerdà destaca también el crecimiento del parque de vivienda pública, aunque considera que sigue siendo insuficiente para hacer frente a la crisis habitacional que atraviesan las islas.

Según los datos del IBAVI, durante este periodo se han visado 570 viviendas protegidas plurifamiliares (VPO) y 278 viviendas a precio limitado.

Las cifras reflejan así un aumento significativo de la actividad constructora en Baleares, especialmente en el ámbito residencial, aunque desde el sector de la arquitectura advierten de que el incremento de la oferta no está siendo suficiente para contener el coste de la vivienda.