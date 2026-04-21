El número de personas llegadas de manera irregular por vía marítima a Baleares se multiplica por cinco de 2020 a 2025.

El número de personas llegadas de manera irregular por vía marítima a Baleares se ha multiplicado por cinco de 2020 a 2025, siendo el año pasado el de mayor intensidad, alcanzando las 7.321 personas llegadas en 401 embarcaciones. Así se desprende del último informe presentado este martes por el Observatorio de Migraciones en el Mediterráneo en la Universidad de les Illes Balears.

El pico de llegadas se registró en agosto de 2025 y Baleares concentra el 22% de las llegadas en toda España, la mayoría a Cabrera y Formentera. El análisis detalla que el perfil cada vez es más diverso, con la mitad de los migrantes de origen subsahariano y con la llegada de 614 menores, 497 de ellos no acompañados. La ruta argelina se consolida y sigue creciendo este año, con un incremento del 32% de las llegadas respecto al año pasado desde enero hasta el 15 de marzo, "en contraste con la reducción de llegadas a Canarias", según ha explicado su directora Margalida Capellà.

Por otro lado, aunque la Delegación de Gobierno ha reconocido la muerte de 63 personas en la ruta de Argelia a España, según las ONGs el número de migrantes fallecidos o desaparecidos podría superar el millar. Desde el Observatorio, Margalida Capellà, pide a las administraciones "una mesa de coordinación permanente", no una sucesión de medidas de emergencia, para hacer frente a la crisis migratoria.

El análisis también recoge las deficiencias en la estación marítima de Palma, antes de la apertura nocturna de la estación y de la creación de los módulos de acogida, operativos desde principios de diciembre para evitar que los migrantes pasen las noches a la intemperie.