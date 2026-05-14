El nuevo jefe superior de Policía de Baleares, José Antonio Puebla, será "especialmente sensible" con los problemas del sector turístico

El nuevo jefe superior de la Policía Nacional de Baleares, José Antonio Puebla, será "especialmente sensible" con los problemas de sectores como el turístico, que ha definido como uno de los principales "dinamizadores" del archipiélago y del país. De este modo se ha expresado el comisario principal durante su discurso tras tomar posesión del cargo en un acto celebrado este jueves en Palma y presidido por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Puebla ha fijado entre sus objetivos mejorar los niveles de eficacia policial "poniendo al ciudadano en el centro, tanto al residente como al visitante" y optimizar los recursos de los que dispone la Jefatura Superior. Además, ha adelantado que será "especialmente sensible" con los problemas de sectores económicos como el turístico, que ha definido como uno de los principales "dinamizadores" de Baleares y del conjunto de España.

Otro de las cuestiones sobre las que pondrá el foco, ha señalado, será las relaciones con los representantes sindicales, con los que en el pasado tuvo "muy buena sintonía", y la colaboración con los movimientos sociales y vecinales, las asociaciones empresariales y cualquier institución pública o privada "interesada en mejorar la seguridad de su entorno".

El nuevo jefe superior de Baleares también ha mencionado en su discurso cuestiones como la lucha contra el terrorismo, la inmigración irregular, la trata de seres humanos, la violencia machista y la atención a los colectivos más vulnerables. Puebla también ha repasado su primera etapa en la Jefatura Superior de Policía de Baleares. "Nada parecía presagiar el 7 de enero de 2018, cuando llegué a Palma, que ocho años después estaría asumiendo el mando, ni siquiera lo soñaba", ha confesado.

El tiempo que estuvo al frente de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana fue para él "una gran escuela de policía y un aprendizaje vital". "Viví unas trágicas inundaciones, el incremento de la llegada de turistas, el reto de la migración, una pandemia y también la aparición de nuevas formas de delincuencia organizada, transnacional y sobre todo cibernética, a la que nos enfrentamos en toda su extensión y que en otros países está socavando las instituciones públicas", ha subrayado.

Puebla ha rechazado "los personalismos, los egos mal gestionados y las acciones individuales", dado que "difícilmente pueden terminar en éxito", y ha tendido la mano a la Guardia Civil, a las policías locales, a los detectives privados y a los vigilantes de seguridad. "Sobre estas bases pretendo continuar con la magnifica labor de mis antecesores en el cargo. Es un reto, teniendo en cuenta sus perfiles", ha concluido.

MARLASKA DESTACA SU TRAYECTORIA

El ministro del Interior, durante su intervención, ha destacado la trayectoria "absolutamente ejemplar" durante los 30 años que lleva el nuevo jefe superior de Baleares lleva en la Policía. "Lo he podido comprobar en primera persona durante algo más de cuatro años, y en momentos que no han sido sencillos", ha señalado.

Marlaska ha puesto el valor el primer paso de Puebla por Baleares, un periodo en el que se enfrentó a momentos "complicados" pero que cerró con "resultados que todo el mundo ha reconocido como dignos de ser tenidos en cuenta". También ha tenido palabras de elogio el delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, quien ha reconocido "su reputación profesional y buen hacer avalados en su trayectoria y sus condecoraciones".

"Estamos de enhorabuena y estoy convencido de que no desmerecerás en absoluto la huella de tu antecesor, a quien agradezco su lealtad institucional y espíritu de servicio. El listón está muy alto, pero tu dilatada experiencia y talante serán tus mejores aliados", ha señalado.

A la toma de posesión, además de Marlaska y Rodríguez, han asistido las secretarias de Estado de Seguridad, Aina Calvo, y de Turismo, Rosario Sánchez; el director general de la Policía, Francisco Pardo; el director adjunto operativo (DAO), José Luis Santafé; la vicepresidenta segunda del Govern, Antònia Maria Estarellas; y los alcaldes de Palma, Jaime Martínez, y de Inca, Virgilio Moreno.

LA CARRERA DE PUEBLA

Puebla sustituye al recientemente nombrado director adjunto operativo (DAO), José Luis Santafé, después de que el anterior máximo uniformado del cuerpo, José Ángel González, fuera cesado tras conocerse la querella por agresión sexual que una inspectora interpuso contra él.

El nuevo jefe superior de Baleares ahora ocupaba hasta la actualidad la responsabilidad de secretario general de la División de Personal, según ha informado el Ministerio del Interior en un comunicado. Licenciado en Derecho, nació en Santander (Cantabria) e ingresó en la Policía Nacional como alumno de la escala ejecutiva en 1993. Ascendió a inspector jefe en 2008, a comisario en 2017 y es comisario principal desde 2025.

Inició su trayectoria policial como inspector en la Jefatura Superior de Cataluña y desde entonces ha ocupado diferentes responsabilidades en la División de Personal, la Comisaría General de Policía Judicial, la comisaría del distrito madrileño de Villa de Vallecas y la División de Cooperación Internacional.

En la Jefatura Superior de Baleares fue jefe de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana y también jefe provincial. Tras su paso por el Gabinete del Ministerio del Interior, desde junio de 2025 desempeñaba su labor como secretario general de la División de Personal.